Pauliuc (PNL): `PSD și Fifor ar trebui să le ceară scuze românilor pentru că au pus interesele de partid mai presus de securitatea României. Au îngropat industria de apărare`

PSD ar trebui sa le ceară scuze românilor, dar mai ales Mihai Fifor, fost ministrul al Apărării, care nu a reușit să aloce 2% din PIB pentru Armata, în 2017 și 2018, punând interesele partidului mai presus decât securitatea națională a României, a afirmat Nicoleta Pauliuc, senatoarea PNL care ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.



„Tot partidul ar trebui să caute iertarea românilor, dar Fifor Mihai, fost ministru al apărării, este cel care ar trebui să ceară scuze pentru că în 2017 și 2018 nu a reușit să cheltuie cei 2% din PIB alocați Armatei, punând interesele PSD mai presus de interesele de securitate ale României. Degeaba se alocă pe hârtie dacă nu se vrea și înzestrarea militarilor”, a scris Nicoleta Pauliuc pe Facebook.



Totodată, demnitarul a precizat că, în acest an, MApN va primi mult sub 2%, pragul stabilit în cadrul comunității euroatlantice, din cauza bugetului nerealist pe care coaliția majoritară PSD-ALDE l-a propus și votat pentru 2019.



„De asemenea, domnul Fifor ar trebui să ceară iertare, împreună cu toți din PSD, pentru bugetul nerealist pe care l-au propus și votat pentru 2019. În realitate, anul acesta MApN va primi mult sub 2% din PIB, datorită veniturilor proprii umflate, de cinci ori mai mari decât anul trecut”, a adăugat Pauliuc.



Nu în ultimul rând, Nicoleta Pauliuc a tras un semnal de alarmă, subliniând că PSD va rămâne în mentalul colectiv drept guvernarea care a îngropat industria de apărare din România, motiv pentru care nici măcar scuzele lui Fifor nu mai sunt suficiente.



„Românii vă vor ține minte drept guvernarea care a eșuat în a cheltui banii de înzestrare și care, prin Programul de Guvernare, a îngropat industria de apărare. Pentru astea nu sunt suficiente scuzele lui Mihai Fifor, e nevoie de cineva cu putere mai mare de decizie în partid sau chiar de întregul partid”, a conchis vicepreședintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.