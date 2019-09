Pavel Popescu (PNL) cere USR să denunțe protocolul cu PLUS după ce Cioloș a anunțat că o susține pe Sylvie Goulard drept comisar european: 'Declarația lui aruncă în aer toată munca USR'

Deputatul PNL Pavel Popescu le cere colegilor parlamentari din USR să denunțe protocolul cu PLUS. Totul, în contextul în care liderul PLUS, Dacian Cioloș a anunțat că a acceptat explicațiile franțuzoaicei Sylvie Goulard privind acuzațiile de corupție care i se aduc și că o va susține pe aceasta pentru postul de comisar european.

Într-o postare pe Facebook, Pavel Popescu susține că declarația lui Dacian Cioloș ”aruncă în aer toată munca USR”.

”Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Prună, Ionut Mosteanu, Cătălin Drulă, Cosette Chichirău: prin voi România a fost injectată cu speranța unor noi politicieni oneşti. Pe subiectul justiției suntem frați: aparținem aceluiaşi curent, dar cu o orientare doctrinară diferită. Declarația de azi a lui Dacian Cioloş aruncă în aer toată munca USR. Și voi știți asta. Pentru a nu distruge credibilitatea întregului USR vă rog să denunțați protocolul cu PLUS. Nu cer asta pentru mine, nu o cer pentru PNL, nu o cer pentru USR, o cer pentru România.

«Cioloș, for instance, said he had accepted the explanations from Goulard, a member of his own political family, regarding the allegations against her and would support her nomination, because ultimately it was clear to him that she respected the EU's rules — as evidenced by her reimbursement of EU funds»”, a scris Pavel Popescu, pe Facebook.

Liderul PLUS a anunțat că o va susţine pe Sylvie Goulard, membră a grupului Renew Europe, condus de Cioloş, pentru funcţia de comisar european. Asta cu toate că Goulard este acuzată de fapte grave de corupţie, comise chiar în Parlamentul European.

După ce a venit în faţa presei din România cu declaraţii sforăitoare privind exigenţa sa în cazul candidatei Sylvie Goulard pentru un post de comisar european, Dacian Cioloş face paşi înapoi.

Aşa că o va susţine pe franţuzoaică deşi acesta este acuzată de corupţie.

Dacian Cioloș a declarat că „a acceptat explicațiile privind acuzațiile de corupție care planează asupra candidatei Sylvie Goulard, care este acuzată de că ar fi angajat fictiv anumite persoane în cabinetul său de europarlamentar, potrivit Politico.eu.