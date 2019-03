PENSII SPECIALE de peste 3.700 de lei pentru ȘOFERII PARLAMENTARILOR! Proiectul, adoptat TACIT în Senat (VIDEO)

Pensii speciale pentru șoferii parlamentarilor. Un proiect PSD e la un pas să devină lege, în an electoral.

Florin Iordache, Şerban Nicolae şi Eugen Nicolicea sunt cei trei social democraţi care au propus majorarea. Proiectul lor a trecut deja de Senat, fără dezbatere, pentru că a fost adoptat tacit.

Astfel, un șofer angajat la Camera Deputaților va avea o pensie specială de peste 3.700 lei, în condițiile în care astăzi câștigă puțin peste 3.400 lei.

