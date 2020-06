UPDATE, 17 iunie, 13.30 // Deputații din Comisia de buget a Parlamentului au aprobat, miercuri, amendamentul PNL, PSD și USR pentru impozitarea pensiilor mai mari de 7.001 lei cu 85% pentru ceea ce depășește această sumă. Deputaţii Comisiei de buget au decis, miercuri, impozitarea pensiilor mai mari de 7.001 lei cu 85% pentru ceea ce depăşeşte această sumă, după ce au dezbătut un proiect de lege al PSD care prevede impozitarea pensiilor speciale. Astfel, proiectul de lege pentru impozitarea pensiilor speciale va intra, miercuri, în dezbaterea plenului din Camera inferioară, care are rol de for decizional în această speță.



Conform amendamentului, pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85%, pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei", potrivit Agerpres.



PNL și PSD au ajuns la un consens politic, astfel că pensiile speciale de peste 7.000 de lei ar putea fi impozitate cu până la 90%. Proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale fusese adoptat deja de Parlament încă din ianuarie 2020, dar Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că abrogarea lor este neconstituțională, astfel că inițiativa a revenit în Legislativ, unde deși a fost respinsă de Senat, a revenit în Camera Deputaților și are șanse să fie adoptat cu un amendament convenit de principalele partide parlamentare ale țării.



Ședința de vot din Camera Deputaților, care are rol decizional în speța privind pensiile speciale, va avea loc miercuri, iar atât Florin Roman, liderul deputaților PNL, cât și Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, au anunțat că au ajuns la un consens, manifestat printr-un amendament susținut de ambele partide, prin care pensiile speciale de peste 7.000 de lei vor fi impozitate cu sume cuprinse între 70% și 90%.

În România există aproximativ 10.000 de pensii speciale, iar o treime dintre acestea sunt ale magistraților. Cea mai mare se ridică la aproximativ 75.000 de lei pe lună și aparține unui fost magistrat șef de penitenciar.

Cu toate acestea, demersul pentru impozitarea pensiilor speciale ar putea fi atacat la CCR de către cei nemulțumiți, având în vedere că există o decizie a forului încă din 2010, prin care judecătorii Curții au hotărât că pensia este un drept câștigat, iar cuantumul său se bazează efectiv pe contribuția unui om în timpul vieții active – practic, la acea vreme, CCR stabilea că impozitarea pensiilor nu este constituțională.



La finalul lunii ianuarie, Camera Deputaților a adoptat, în sesiune extraordinară și în calitate de for decizional, proiectul de lege referitor la abrogarea pensiilor speciale, cu 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri. Gestul Parlamentului venea în pofida nemulțumirii exprimate de magistrații și grefierii din țară, care susțin că beneficiază de acest tip de pense drept compensație, pentru că profesia nu le permite să desfășoare și alte activități din care să obțină alte surse de venit.

Cu toate acestea, în luna mai, CCR admitea sesizările formulate de Avocatul Poporului și reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, explicând că abrogarea pensiilor speciale este neconstituțională. Conform surselor citate, judecătorii CCR nu au mai dezbătut fondul legii, decizia fiind luată cu unanimitate de voturi pe motive de procedură. Totuși, chiar judecătorii instituției fundamentale sunt beneficiari de pensii speciale.

Odată revenit în Senat, în iunie proiectul avea să fie respins. Chiar și așa, el are șanse mari să fie adoptat acum de Camera Deputaților, printr-un consens politic între PNL și PSD.

