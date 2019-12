Pentru o plată la Ministerul Dezvoltării este nevoie de „14 semnături”. Ministrul Ion Ștefan: „Disipăm responsabilitatea și nu e nimeni vinovat. În România, de 30 de ani, nu e nimeni vinovat” (VIDEO)

Pentru un ordin de plată este nevoie de 14 semnături la Ministerul Dezvoltării, a explicat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, ministrul Ion Ștefan, care a precizat că, astfel, responsabilitatea este disipată, iar la final „o să constatăm că nu e nimeni vinovat”.

„Aș vrea să înțelegeți că e foarte mult formalism. Pentru un ordin de plată, pentru o plată, avem nevoie de 14 semnături în minister. Am rugat colegii să verificăm un proiect, fie o școală, o grădiniță, un drum asfaltat, să vedem de câte semnături avem nevoie de la momentul când am făcut primul pas pentru un asemenea proiect. Câte avize avem nevoie, cât timp ne ia etc, să le arătăm românilor de câte semnături avem nevoie și câte persoane sunt implicate în acest proces de realizare a unui obiectiv.

O să rămânem uimiți să vedem cât de mulți sunt cei care bifează și pun câte o ștampilă sau lucrează la un asemenea proiect, iar la final lucrarea respectivă este realizată de un constructor și un angajat cu mai puțină pregătire și drumul în loc să aibă 4,5 metri o să aibă numai grosimea de 15 cm șamd. Deci ne acoperim fiecare dintre noi cu câte o hârtie. Disipăm responsabilitatea și o să constatăm că la urmă nu e nimeni vinovat. În România, de 30 de ani, nu e nimeni vinovat”, a afirmat Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.