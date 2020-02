Polițiștii au ridicat documente de la 17 primării din România, care au beneficiat de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții, un instrument creat de fostul șef PSD Liviu Dragnea, pentru care a făcut lobby și actualul lider social-democrat, Marcel Ciolacu.

„Aș dori să vă mai dau încă o informație despre o operațiune a Poliției. În urma acțiunilor de ieri, 12 februarie, din cadrul investigațiilor efectuate într-un dosar penal, polițiștii IGPR au ridicat înscrisuri de la 17 primării din mai multe județe, care au beneficiat de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Se vor face propuneri de punere în mișcare a acțiunii penale și de luare a unor măsuri preventive. Detalii le veți afla de la procurori”, a afirmat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, joi, într-o conferință de presă susținută la sediul MAI.

