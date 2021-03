Peste 20 de localități din Ilfov, în carantină. Prefectul Daniel Zamfir: Mobilitatea mare între Ilfov și București, unul din motivele pentru care crește rata de infectare așa mult (VIDEO)

Alte patru localităţi din jurul Bucureştiului au intrat de miercuri seară în carantină pentru două săptămâni. Este vorba despre comunele ilfovene Baloteşti, Mogoşoaia, Snagov şi Ştefăneştii de Jos. Rata de infectare în aceste localităţi variază de la 7,14 la mia de locuitori în Baloteşti, până la 6,55 în Mogoşoaia.

Ilfovenii vor avea dreptul să se deplaseze în interiorul şi în afara localităţilor doar cu o declaraţie pe propria răspundere. În total, 22 de localităţi ilfovene din jurul Capitalei se află în carantină. Cea mai mare rată de incidenţă se înregistrează în localitatea Berceni, de 13,6 la mia de locuitori. Despre această situație a vorbit, pentru B1 TV, prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.