Péter Eckstein-Kovács, despre propunerea să fie Avocatul Poporului: Am zis că nu prea vreau, dar dacă aveţi încredere în mine, eu nu m-am ferit niciodată de provocări (VIDEO)

Péter Eckstein-Kovács este numele pentru care PNL, USR şi PMP s-a unit pentru a îl susţine în funcţia de Avocat al Poporului. Această desemnare a fost o supriză deoarece nu este membru al niciunei formaţiunii politice după ce a demisionat în 2018 din UDMR supărat că aceştia susţin modificările din justiţie făcute de PSD şi ALDE.

Într-o intervenţie telefonică în emisiunea lui Tudor Barbu, Eckstein-Kovács a povestit cum a ajuns să fie el propunerea pentru a îl înlocui pe Victor Ciorbea deşi nu îşi dorea neapărat acest lucru.

"Nu se ştie treaba asta (nr. dacă voi fi numit). Trebuie să ştiţi că nu prea mint. Eu am vorbit cu câţiva oameni din societatea civilă şi mi-au spus - "nu vrei Petrică să fii Avocatul Poporului?" Şi am zis că nu prea vreau, dar dacă aveţi încredere în mine şi mă ajutaţi atunci eu nu m-am ferit niciodată de provocări, aşa că am acceptat.

Eu n-am convenit nici cu Viktor Orban, nici cu Ludovic Orban, nici cu Dacian şi nici cu domnul preşedinte Băsescu, aşa s-a nimerit ca cei care m-au propus sau mă ştiu, au făcut nişte bune oficii, eu nici măcar nu am vorbit la telefon cu ei", a povestit Péter Eckstein-Kovács.

