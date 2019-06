Petre Daea susține că românii vor primi despăgubiri pentru culturile compromise definitiv. ''E pentru prima dată când ne întâlnim, în România, cu patru fenomene extreme în același timp'' (VIDEO)

Ministrul Agriculturii a declarat, pentru B1 TV, că România s-a confruntat pentru prima dată cu patru tipuri diferite de fenomene meteo extreme. Petre Daea a mai susținut că vor fi despăgubite persoanele ale căror culturi au fost distruse de inundații.

”Sunt fenomene naturale extreme. Eu vin acum de la Ploiești, de la Electromecanica, am fost acolo să discut cu directorul. Am fost să discut acolo, la fața locului, cu cei care realizează rachete antigrindină și să putem face față solicitărilor momentului.

E pentru prima dată când ne întâlnim, în România, cu patru fenomene extreme în același timp: secetă în Tulcea - acolo acționăm cu sistemul de irigații -, cu inundații, cu băltiri pe suprafețe mari și cu fenomene extrem de agresive de căderi de grindină.

Acolo unde au fost compromise culturile am discutat cu fermierii, prin oamenii noștri din județe, care fac procese verbale pentru a constata pagubele. Unele societăți, prin grija fermierilor, s-au și asigurat”, a declarat Daea, pentru B1 TV.

Întrebat dacă vor fi despăgubiți oamenii ale căror culturi au fost compromise definitiv, Daea a răspuns: ”evident că se vor face calculele respective, vedem care e gradul de afectare și apoi o să fie asemenea intervenții”.

Daea susține că ar putea veni inclusiv bani europeni pentru sprijinirea fermierilor.

