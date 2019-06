Petre Daea ar urma să-și piardă funcția de ministru al Agriculturii, unii dintre colegii de partid reproșându-i că i-a păsat mai mult de Liviu Dragnea decât de soarta fermierilor. Daea ar urma să fie înlocuit cu Alexandru Stănescu, fratele președintelui executiv al PSD, Paul Stănescu.

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, Daea nu a vrut cu niciun chip să comenteze aceste informații.

”Am tras pe dreapta să vorbesc despre agricultura țării dacă e posibil. Acest lucru nu îl comentez și nu discut, nu discut, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu conduc discuția în această direcție”, a declarat Petre Daea, pentru B1 TV.

Jurnalistul Tudor Barbu: V-a reproșat cineva de la nivelul conducerii partidului o apropiere mai mare de Dragnea decât de politica agricolă a partidului?

Ministrul Petre Daea: Sub nicio formă! Sub nicio formă! Sub nicio formă!

