Un deputat PSD se plânge că a fost amenințat chiar de față cu polițiștii: ''Ce fac cei mai vulnerabili? E normal să te temi pentru siguranța ta în secția de poliție?''

Deputatul PSD Petre Florin Manole s-a plâns că a fost amenințat de niște indivizi chiar în timp ce se afla într-o secție de poliție. Parlamentarul s-a plâns și de procedura în astfel de situații, care nu ajută deloc victimele. Manole a spus că și dacă ar fi depus plângere împotriva agresorilor, ar fi fost cam degeaba deoarece nu poate aduce probe audio-video.

În acest context, Petre Florin Manole se întreabă ce se întâmplă în astfel de situații cu oamenii care chiar sunt vulnerabili. ”E normal să te temi pentru siguranța ta în secția de poliție?”, s-a mai întrebat deputatul PSD.

Concluzia lui a fost că această problemă trebuie urgent rezolvată.

Parlamentarul Petre Florin Manole a votat cot la cot cu restul parlamentarilor PSD și ALDE controversatele Legi ale Justiției și Codurile Penale. Tot partidul din care face parte a trecut prin Parlament și legea recursului compensatoriu, cea care a eliberat mai devreme din pușcării peste 9.000 de condamnați, parte din ei recidivând deja.

Specialiștii chiar au atras atenția că modificările aduse legislației penale de către PSD și ALDE, votate inclusiv de Petre Florin Manole, ajută infractorii și pun victima într-o situație și mai grea.

Postarea lui Petre Florin Manole:

”Sunt chiar acum la Sectia de Politie nr 1. Ascult cum sunt amenintat de 3 indivizi: te omor, cutite, iesi afara sa vezi tu, etc.

Am venit aici pentru ca o ruda, lovita si amenintata, m-a sunat - e dreptul sau legal sa faca asta. Mi-a spus ca 3 barbati il ameninta in sectia de politie si ii e frica pentru ca politistii asista pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagereaza.

In zona de relatii cu publicul, in fata politistului de serviciu sunt amenintat la randul meu.

Daca depun o plangere, nu pot aduce probe audio-video pentru ca - mi se spune - supravegherea in interiorul sectiei e doar video nu si audio.

Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frica.

Ce fac insa altii, mai vulnerabili, in alte cazuri? Le influenteaza amenintarile declaratiile pe care le fac? Sigur ca da. E normal sa te temi pentru siguranta ta IN sectia de politie? Sigur ca nu.

O sa adresez o intrebare Ministrului de Interne: cate sectii au supraveghere audio-video? Cate nu au? Cum putem sa remediem situatia?

Este imperativ sa rezolvam aceasta problema. Daca ea exista la Sectia nr 1, in centrul Bucurestiului, sigur exista si in alte parti.

Increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie”.

