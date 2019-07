Petre Lăzăroiu: Șefa Curții Supreme a spus că un articol de lege nu trebuie să se mai aplice, pentru că e căzut în desuetudine / Despre presiunile asupra CCR: Toată mass-media a spus că se dorește scăparea lui Dragnea (VIDEO)

Petre Lăzăroiu, până de curând judecător al Curții Constituționale, a declarat că ai săi colegi din CCR s-au temut să se pronunțe asupra completurilor de trei de la Curtea Supremă, din cauza presiunilor făcute asupra lor. Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Lăzăroiu a explicat și de unde au venit acele mai presiuni. Mai exact, a dat vina pe presă...

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire ce fel de presiuni au existat asupra jduecătorilor CCR, Petre Lăzăroiu a răspuns: ”păi depinde la ce fel de presiuni vă referiți. Eu știu ce am spus, că doar n-am uitat... Amintiți-vă de situația din martie, aprilie, mai, când era pe rol dosarul lui Dragnea. La începutul lui aprilie, a venit sesizarea de la Camera Deputaților. Toată mass-media a spus atunci că se dorește scăparea lui Dragnea. Nu era subiect mai aprins decât ăsta, că CCR trebuie să-l spele pe Dragnea de păcate. Nu s-au întrebat câte sute de oameni sunt în situația lui Dragnea? O parte din colegii mei, pe bună dreptate, au simțit că e o presiune foarte mare”.

