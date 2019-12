La plăcinte înainte, la război înapoi! Cam aşa poate fi descrisă relaţia dintre senatorul Niculae Bădălău şi noul for de conducere al PSD. Bădălău a împlinit de curând 59 de ani, iar la acest moment au fost alături de el familia, dar şi prieteni de o viaţă, cum chiar el scrie pe pagina sa de Facebook. Deşi a fost sancţionat de noua conducere pentru jignirile aduse Diasporei, Bădălău a îngropat deja securea războiului, iar la petrecere l-a invitat pe şeful interimar al PSD Marcel Ciolacu, dar şi alţi social-democraţi, informează B1 TV.

”Ce poate fi mai frumos la ceas aniversar, decât sa fii înconjurat de familie și de prietenii de o viață? Vă mulțumesc din inima tuturor pentru prezență și pentru urări și îmi doresc să rămânem o mare familie unită în jurul idealurilor social-democrate, pentru români și pentru România!”, a scris Niculae Bădălău, pe Facebook.

Se pare că Bădălău a îngropat securea războiului repede după CEx-ul PSD, în care a fost sancţionat de conducerea partidului pentru jignirile aduse Diasporei. Liderul PSD Giurgiu a declarat vineri, într-o conferință de presă, că este „o nebunie" să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, în străinătate fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia". După acest episod, mai mulți lideri social-democrați au reacționat pe rețelele sociale și s-au delimitat de declarația lui Bădălău.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunţat exluderea lui Bădălău din forul central de conducere al partidului. Însă ca să nu-l supere prea tare pe Bădălău, Ciolacu l-a pus în conducerea interimar al partidului, pe finul acestuia Marian Mina. Între cei doi a existat şi o serie de contraziceri, iniţial Bădălău a spus că de fapt el a renunţat să mai facă parte din conducerea centrală. Însă se pare că, aceste animozităţi au fost uitate repede. Iar Bădălău a ţinut morţiş ca la ziua sa de naştere să vină colegii de partid, în frunte cu Marcel Ciolacu. La eveniment a participat, chiar şi finul lui Bădălău, Marian Mina, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu.



