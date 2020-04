Petrescu (PSD), despre blocarea temporară a platformei IMM Invest: 'O configurare defectuoasă a site-ului unde se depun electronic aplicațiile'

Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei și ulterior ministru pentru IMM-uri în Guvernul Grindeanu, intervine în scandalul legat de blocarea platformei IMM Invest la doar câteva ore după lansare.

Amintim că ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, vineri lansarea platformei unde IMM au acces la credite garantate cu până la 90% pentru investiţii şi capital de lucru.

La scurt timp, însă, aceasta nu a mai funcționat.Ministrul Cîţu afirmă că FNGCIMM a prezentat public date care indică "un atac informatic" asupra site-ului IMM Invest.

"Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat?", se întreabă Cîţu, menţionând că procedura de înregistrare se va relua de la zero.

În replică, Alexandru Petrescu de la PSD îi transmite, pe Facebook, că, cu putina introspectie tehnica legata de structura, se poate observa ca este o configurare defectuoasa a site-ului unde se depun electronic aplicatiile.

“Cu Guvernul Orban intotdeauna altcineva este de vina! Odata cu lansarea in cursul diminetii de 17 aprilie a portalului IMM Invest si prabusirea acestuia 30 de minute mai tarziu, domnul ministru Citu a reperat imediat vinovatii: nu mai este urmarit de spioni prin cofetarii, sunt anonimii care lanseaza atacuri cibernetice. Dl ministru a exclus din start cele mai evidente motive: dimensionarea inadecvata a aplicatiei in raport cu volumul mare de trafic, testare insuficienta in mediu de productie a potentialelor vulnerabilitati tehnice precum si sisteme de securitate cibernetica minimale. Cu putina introspectie tehnica legata de structura, se poate observa ca este o configurare defectuoasa a site-ului unde se depun electronic aplicatiile”, scrie Petrescu pe Facebook.

Practic, explică fostul ministru al Economiei, api.imminvest.ro nu permite accesul de la site-ul imminvest.ro, pentru ca headerul Access-Control nu este configurat.​

“Partajarea resurselor încrucișate (CORS) este un protocol care permite script-urilor care rulează pe un client browser să interacționeze cu resurse de la o altă origine. Acest lucru este util, deoarece, datorită politicii de aceeași origine urmată de XMLHttpRequest și preluare, JavaScript poate efectua call-uri doar către adrese URL de la aceeași origine ca locația în care se execută scriptul”, completează Petrescu.

Amintim că Guvernul Orban demarează programul IMM Invest, ce va permite întreprinderilor mici și mijlocii din România să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau investiții, prin accesarea unor credite garantate de statul român - totuși, toate companiile pot beneficia de această facilitate, nu numai cele afectate de criza coronavirus. Prin program se intră în a doua etapă de repornire a economiei, a anunțat vineri Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, care tot atunci a precizat că rectificarea bugetară nu presupune nicio tăiere de bani – singurele reduceri fiind cele propuse de anumite ministere, care au propus o serie de economii într-o perioadă în care lumea este marcată de pandemia de COVID-19 și efectele sale.