Petru Movilă (PMP), inițiatorul Legii Autostrăzii Unirii: 'Statul MINTE! Ce s-a început vineri este șoseaua de centură a Bacăului' (VIDEO)

Deputatul PMP Petru Movilă, inițiatorul proiectului Autostrada Unirii, a declarat în cadrul emisiunii “Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etves, că anunțul DRDP Iași privind începerea construcției autostrăzii care va lega estul de centrul țării este o minciuni.

“În primul rând este o minciună. Ce s-a început astăzi în Moldova nu este autostradă, ci șoseaua de centură a Bacăului. Este o șosea în regim de autostradă, cu două benzi pe sens, dar nu autostrada Unirii.

Masterplanul de transport este o planșă pe care fiecare desenează tot soiul de trasee. Eu am ajuns să inițiez legea pentru Autostrada Unirii din cauza faptului că acel Masterplan de Transport nu s-a respectat niciodată”, a spus Petru Movilă.

