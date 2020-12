Piața de energie electrică, complet liberă de la 1 ianuarie. Virgil Popescu: Românii pot alege cea mai bună ofertă de preț. Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor / Am solicitat Consiliului Concurenței o investigație (VIDEO)

Piața de energie electrică va fi complet liberă, începând cu 1 ianuarie, iar Virgil Popescu, ministrul Energiei, a explicat că fiecare client casnic are dreptul să își aleagă din piața concurențială furnizorul care oferă prețul cel mai bun. Dacă nu o face însă, el va fi trecut automat într-o piață a serviciului universal, pentru a nu rămâne nealimentați la energie electrică. Totuși, demnitarul a explicat că diferențele de preț de această piața a serviciului universal îi dau de gândit că „acolo lucrurile nu sunt în rregulă”, astfel că a solicitat marți Consiliului Concurenței o investigație în acest sens.

