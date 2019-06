Sorina Pintea introduce plata în spitale în funcţie de performanţă: "Nu e normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca unul care face 30 de operații"

Ministerul Sănătăţii urmează să elaboreze un regulament prin care angajaţii din spitale vor fi plătiţi în funcţie de performanţă. Sorina Pintea a subliniat că noul regulament nu va aduce scăderi de salarii, însă "nu este normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca unul care face 30 de operații".

În acest moment nu este clar dacă și în ce fel noul regulament al Ministerului Sănătății va modifica salariile sau sporurile angajaților din spitale și în ce fel, deoarece în acest moment se lucrează la acest regulament, el nefiind definitivat.

De remarcat că salariile din sistemul sanitar au crescut substanțial anul trecut - în multe cazuri ele s-au dublat sau chiar triplat. Întrebată dacă noul regulament ar putea aduce și scăderi de salarii în cazul medicilor care au mai puțină activitate sau pacienți, Sorina Pintea a negat categoric: "Nici vorbă, salariile nu scad.".

"Tot ce pot să spun este că nu vor scădea deloc salariile. Diferențierea se va face în felul următor: pe aceeași secție ai aceleași condiții pentru toți medicii. Fiecare face cam același tip de operație - unul face 5, unul face 30. Tot medicii au ridicat problema diferențierii. Și atunci, diferențierea or să o facă spitalele prin regulamentul de organizare și funcționare, dar nu managerul, ci șeful de secție, care este un administrator al secției, are un contract de administrare, are un buget de venituri și cheltuieli, inclusiv cheltuială de personal, în funcție de cazuri, de complexitate și de nivelul de salarizare, conform legii, pentru că e o constantă.", a declarat Sorina Pintea, pentru Hotnews.

Aceasta a arătat că are numeroase adrese de la medici în care este semnalată această problemă.

"Am nenumărate adrese de la medici, de la organizațiile profesionale, în care mi se spune că nu este normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca un medic care face 30 de operații. Teoretic, el nu primește același salariu, pentru că medicul care intră în sala de operații beneficiază de un spor de bloc operator de 50% pentru timpul petrecut în sala de operație. El oricum are ceva în plus, dar va trebui să facem o diferențiere pe indicatori de performanță a secției. Deci fiecare secție se va gospodări - dacă șeful de secție consideră că toți merită același salariu, nu am nicio problemă. Nu sunt eu cea care decide. Dar prin regulament, șefului de secție i se stabilesc niște indicatori pe care trebuie să îi respecte", a adăugat ministrul Sănătății.

Noul regulament este în lucru și ar putea deveni realitate abia spre finalul acestui an, a mai precizat Sorina Pintea.