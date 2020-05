Plan național de recuperare economică. Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene: România se bazează pe sprijinul UE (VIDEO)

România va trebui să întocmească un plan național de recuperare economică, a afirmat Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, marți seară, în direct pe B1 TV. Acesta va fi unul dintre documentele ce vor sta la baza distribuirii resurselor din așa-zisul „Recovery Plan”, strategia prin care UE dorește să relanseze activitățile paralizate de criza COVID-19 și să dea un nou elan financiar statelor membre.

Întrebat dacă și România va putea accesa o parte din fondul de 500 de miliarde de euro, pe care l-au propus președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel în sprijinul sectoarelor economice afectate de pandemia de coronavirus, Marcel Boloș a răspuns: „Sigur că sursele de finanțare care sunt constituite la nivelul UE sunt destinate tuturor statelor membre, și România poate să acceseze aceste fonduri care se constituie, cu prioritate, pentru ca să sprijinim partea de activitate economică. De asemenea, o altă parte din aceste fonduri sunt destinate pentru sprijinirea șomajului tehnic. În sfârșit se discută, de asemenea, despre fonduri care sunt speciale pentru partea de sănătate publică. Cele 500 de miliarde de euro fac parte din acest Recovery Plan (n.r. - plan de revenire), pe care îl discută șefii statelor membre la nivelul UE și, în special, Franța și Germania, care au un cuvânt de spus în toată această perioadă de recuperare din punct de vedere economic. România va trebui să își întocmească un plan național de recuperare economică, pentru că va fi unul din documentele care vor sta la baza distribuirii acestor resurse. Va trebui să justificăm partea de bani din perspectiva restartării activităților și sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii”.



„Sunt trei piloni, care sunt mult discutați în această perioadă. Fac parte din perspectiva restartării activităților economice și, într-adevăr, partea de inovare, digitalizare și Green Deal (n.r. – Pactul Ecologic European), această politică economică a tranziției verzi, cum i se mai spune ei, sunt într-adevăr lucruri discutate și va trebui să fim foarte atenți, pentru ca să ne armonizăm cu cei trei piloni, care se anunță a fi de perspectivă din punct de vedere al accesării de fonduri, dar și din perspectiva priorităților care se conturează la nivelul UE”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Marcel Boloș a mai adăugat că planul este „un document de importanță națională și va trebui tot mai mult conturat la nivelul Guvernului României. Eu cred că, în următoarea perioadă, se vor pune bazele acestui plan național de redresare economică. Sigur, componenta de fonduri europene va fi o componentă care va fi avută în vedere, pentru că România se bazează pe acest sprijin din partea UE și se bazează pe aceste fonduri, pentru ca să putem readuce la normalitate întreaga activitate economică a României”.

