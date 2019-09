Pleacă Tăriceanu, vine Meleșcanu. Fostul ministru de Externe, ofertat de PSD pentru a prelua șefia Senatului (VIDEO)

Călin Popescu-Tăriceanu a explicat, luni, motivul pentru care a plecat din fruntea Senatului, cu mențiunea că va susține un discurs mai amplu în plen, în aceeași zi. Între timp, Teodor Meleșcanu a primit o propunere din partea PSD pentru a preluat șefia Camerei superioare.



„Am să explic care este motivul acestei decizii. Am fost ales președinte al Senatului, ca urmare a unei înțelegeri politice în cadrul alianței, care s-a făcut între ALDE și PSD, în cadrul unei coaliții, care a vizat funcțiile din Parlament și cele din Guvern. Având în vedere că ALDE a hotărât să se retragă, mi se pare corect și firesc să renunț la această funcție, pe care sper cel puțin să fi încercat s-o onorez”, a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu, înainte de ședința de plen în care va ține o cuvântare cu ocazia demisiei.

