Plenul Parlamentului în care trebuia aprobată contribuţia României la bugetul UE, anulat. PNRR e blocat / PSD pune condiții / Florin Cîțu: Astfel de şantaj nu funcţionează cu mine (VIDEO)

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au anulat ședința de plen în care trebuia să fie votată ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Asta în contextul în care PSD a anunțat că nu-și va da votul până când Guvernul nu va veni în Parlament să explice Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Astfel de șantaj nu funcționează”, a replicat premierul Florin Cîțu.

Subiectul e cu atât mai important cu cât Decizia prevede creșterea contribuției României la UE, iar accesarea fondurilor europene depinde de această majorare. România ar urma să beneficieze de 30,5 miliarde de euro prin PNRR, dar e absout necesar ca Decizia să fie votată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.