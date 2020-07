Plenul Senatului, organizat zilnic până pe 15 iulie pentru proiectul de lege privind carantina și izolarea. Robert Cazanciuc: Sigur, asta nu înseamnă că vom avea ședință în fiecare zi

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, a anunțat că plenul Camerei superioare din Parlamentul României se va organiza, începând de mâine, în fiecare zi până pe 15 iulie, pentru proiectul de lege privind carantina și izolarea. Demnitarul a explicat că acest lucru nu presupune desfășurarea de ședințe zilnice, dar susține că propunerea de act normativ are „nevoie de mai multe modificări”.

