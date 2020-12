PMP ar putea ajunge în Parlament cu ajutorul voturilor din diaspora. Eugen Tomac: Noi ne păstrăm optimismul. Așteptăm rezultatul final (VIDEO)

Partidul Mişcarea Populară ar putea trece pragul de 5 la sută cu ajutorul voturilor din diaspora. PMP a strâns peste 8% din voturile date în străinătate, cifre care ar putea propulsa partidul în Parlament. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat că el și colegii lui rămân optimiști în ceea cea privește deznodământul acestor alegeri.

”Noi ne păstrăm optimismul. Sunt convins că odată ce va fi anunțat rezultatul final, există toate premisele pentru a avea motive de bucurie. Deocamdată așteptăm rezultatul final. În anumite state nu am obținut foarte multe voturi, dar partidul care a obținut aproape cele mai multe voturi în cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, este PMP. Așteptăm să se proceseze toate rezultatele, inclusiv din Republica Moldova, și abia atunci vom ști exact care sunt rezultatele finale”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat care ar fi opțiunea PMP pentru guvernare în cazul în care partidul va depăși pragul electoral de 5%, Eugen Tomac a răspuns: „Noi rămânem consecvenți liniei pe care am avut-o în campania electorală. Considerăm în Parlament este necesară o majoritate confortabilă pentru un nou Executiv. Fiind un partid de dreapta, nu avem în calcul sub nicio formă vreo alianță sau proiect comun cu PSD, în rest rămân deschise mai multe opțiuni pe care le putem discuta după ce vor fi anunțate rezultatele oficiale. Din rezultatele pe care le avem la această oră, rezultă foarte clar că viitorul guvern va fi creat dintr-o coaliție. Depinde de modul cum va fi negociată și ce își va propune această coaliție. (...)

Faptul că am obținut în foarte multe secții din Republica Moldova cele mai multe voturi confirmă că PMP este un partid care nu întâmplător are un mesaj extrem de puternic de apropiere a Republicii Moldova de România”.

