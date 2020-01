PMP ar putea produce una dintre surprizele anului politic 2020. Petru Movilă: ”Avem un număr de voturi din ce în ce mai mare”

PMP ar putea produce o serie de surprize la alegerile locale și parlamentare din acest an. În ultima ședință din 2019, președintele formațiunii, Eugen Tomac, că există localități în care PMP ”a obţinut 20%-25%, ceea ce demonstrează că există un electorat care nu vrea nici PNL, nici USR”.

Pentru alegerile locale din vară, PMP și-a fixat o țintă de 10%. O țină realistă, susține vicepreședintele PMP Petru Movilă, care este de părere că localele vor reprezenta cel mai important examen pe care îl va da PMP-ul.

„Noi am fost un partid fără bază în aleșii locali în 2016 și nici nu am avut liste de candidați în toate localitățile. În timp, PMP și-a făcut organizații, au venit oameni noi și am început să avem un număr de voturi din ce în ce mai mare. Cel mai important examen pe care îl va da PMP-ul vor fi alegerile locale din 2020, pentru că baza unui partid sunt aleșii locali și organizațiile din comunități. Un alt lucru important: PMP are parlamentari puțini, dar are organizații foarte bune în care nu sunt parlamentari, precum Argeș, Dâmbovița, Suceava, Bacău, Brașov. Surpriza va fi pentru toți după ce trecem de alegerile locale pentru că acolo noi ne vom consolida ca și partid.

Ne-am fixat un scor de 10% foarte realist ținând cont de ce se întâmplă în organizații și ținând cont de ce vor românii, un partid stabil. Noi nu suntem un partid nici de figuranți, nici de traseiști, din contră, am pierdut componenta UNPR-ului. Noi nu suntem cu valul. Și când a fost valul pro-PSD și când a fost valul pro-Iohannis, noi ne-am obținut rezultatul, în jur de 6%, ceea ce spune foarte multe despre stabilitatea partidului.

PMP este partidul cel mai de dreapta de pe eșichierul politic. Electoratul este de la mediu spre studii superioare, electorat de regulă din mediul privat. Oameni liberi, asta e expresia, independenți, mândri, nu oameni care votează la comenzi politice sau la comanda șefilor de instituții la care lucrează. Sunt oameni de dreapta care trăiesc din munca lor și au valori creștin-democrate”, a declarat Petru Movilă pentru Știripesurse.ro.

La alegerile prezidențiale de la finalul anului trecut, PMP a obținut cel mai mare număr de voturi din istoria electorală a formațiunii, 527.098 de voturi, pentru candidatul Theodor Paleologu.

PMP a intrat în Parlament după alegerile din 2016. Ulterior însă grupul de la Senat a fost desființat după ce mai mulți parlamentari au fost racolați de alte partide. La un pas de desființare a fost și grupul din Camera Deputaților, care a rezitat, la limită, timp de doi ani.

Acum, PMP dă semne de revenire , mai ales în contextul în care unii lideri au formațiunii au intrat în eșaloanele inferioare ale guvernării Orban.