Eugen Tomac, președintele PMP, a anunțat, vineri, că partidul își va desemna candidatul la alegerile prezidențiale până pe 10 august, precizând că a fost comandat un sondaj în care, alături de el, au mai fost incluși Robert Turcescu, Theodor Paleologu, Mihail Neamțu și George Mioc, potrivit Agerpres.

„Am avut o şedinţă foarte fierbinte, unde am discutat doar despre alegerile prezidenţiale, alegeri foarte importante şi aşteptate de toţi românii. Aşa cum am subliniat încă de la deschiderea lucrărilor, PMP va merge în această campanie cu un candidat propriu.

Avem în clipa de faţă o strategie pe care partidul şi-a propus-o pentru următoarea perioadă în ceea ce priveşte desemnarea celui mai bun candidat pe care PMP şi-l doreşte să-l trimită în această bătălie politică. Am stabilit ca paşi, ca primă etapă, să comandăm în cel mai scurt timp un sondaj de opinie unde vor fi testate persoane din interiorul PMP, dar şi figuri politice apropiate de PMP sau de dreapta, de linia noastră politică şi a preşedintelui Băsescu.