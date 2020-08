PMP cere demisia lui Sorin Grindeanu de la ANCOM, după ce fostul premier s-a reînscris în PSD

Partidul Mișcarea Populară (PMP) solicită demisia lui Sorin Grindeanu de la ANCOM, după ce acesta s-a reînscris în PSD. Liderii PMP îi solicită, totodată, lui Marcel Ciolacu să respecte legea și îi ramintesc că funcția de președinte al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii este incomatibilă cu orice altă funcție publică sau privată,

"Domnul Sorin Grindeanu ocupă funcția de președinte al ANCOM, funcție care, conform legii de organizare a autorității respective, este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice. Din această poziție, domnul Grindeanu nu poate participa în niciun fel la viața politică a unui partid politic. Mai plastic fie spus, nu poate fi ”și popă, și hoț”. Trebuie să părăsească de urgență această funcție.

ANCOM este o autoritate națională cu o importanță deosebită în relația cu Comisia Europeană, iar România s-a obligat încă din perioada de pre-aderare ca această instituție să respecte principiile proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi deplinei obiectivităţi. Este pentru prima oară când România înregistrează o situație în care președintele ANCOM participă activ la viața politică a unui partid politic, deși legea interzice acest lucru.", arată PMP, într-un comunicat de presă



PMP ii transmite liderului interimar al PSD Marcel Ciolacu sa nu incerce sa justifice incaldarea legii facand trimitere la prevederea conform careia legea da termen de trei luni pentru rezolvarea incompatibilitatii.



Partidul condus de Eugen Tomac prezinta si argumentele prin care Ciolacu nu poate face aceasta justificare



"Prevederea este valabila doar la numirea in functie, conform practicii legislative. Domnul Grindeanu participa fatis la viata politica a PSD de mai mult de trei luni. PMP va solicita ferm sa puneti capat acestei situatii inadmisibile si, fie sa solicitati domnului Sorin Grindeanu sa demisioneze din functia de presedinte ANCOM, fie sa-l demiteti din aceasta functie, intrucat ANCOM este autoritate publica sub control parlamentar, iar legea prevede ca presedintele ANCOM poate fi demis daca nu mai indeplineste criteriile prevazute de lege sau cand, prin actiunile sale, afecteaza in mod grav independenta functionala a autoritatii", mai indica sursa citata.



PMP precizeaza ca Marcel Ciolacu conduce Camera Deputatilor, iar Senatul este condus de un alt membru PSD si anume Robert Cazanciuc.



"Nimic nu va opreste sa puneti in aplicare prevederile legale. Nu promovati de la cel mai inalt nivel al Legislativului Romaniei practica sfidarii legii. Constitutia Romaniei statueaza ca nimeni nu e mai presus de lege, deci nici Dumneavoastra nu puteti fi, cu atat mai mult cu cat un presedinte al Camerei Deputatilor si al unui partid politic trebuie sa fie un model al respectarii legii pentru alegatorii sai si pentru societate", conchid reprezentantii PMP.

Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a anunţat că va renunţa în curând la funcţia deţinută la ANCOM (deși mandatul său este până în 2023), pentru a se întoarce în politică, fiind membru PSD.

„Atâta timp cât sunt în echipa lui Marcel Ciolacu, înseamnă că sunt membru al PSD. Ce mă face pe mine să revin în politică activ, m-am considerat tot timpul un om de stânga, aşa m-am considerat şi când am pierdut calitatea de membru de partid.

Dar vă spun că, sincer, de fiecare dată când priveam spre scena politică din funcţia pe care am ocupat-o şi o să o mai ocup o perioadă scurtă de timp, normal că dragostea mea a fost faţă de partidul care mi-a oferit foarte multe. Am fost viceprimar la Timişoara, deputat, preşedinte de Consiliu Judeţean, ministru, prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3.