PMP cere viitorul Guvern reducerea numărului de parlamentari la 300 și oprirea exodului de „creiere” din România. Marius Pașcan: „Să acordăm importanța cuvenită și Republicii Moldova” (VIDEO)

PMP cere viitorul premier să promoveze legislația pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, întrucât poporul vota acest lucru, prin referendum, în anul 2009, a afirmat Marius Pașcan, în plenul reunit al Parlamentului, înainte de votul pentru învestitura Guvernului Orban.



„Întrucât PMP a strâns un milion de semnături pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, trebuie înfăptuit și acest deziderat”, a adăugat Marius Pașcan.



Totodată, el a reamintit că România este țara europeană cu cea mai numeroasă comunitate de cetățeni plecați peste granițe, motiv pentru care, spune el, viitoarea majoritate parlamentară trebuie să oprească „această hemoragie a creierelor în afara României”.



„Să acordăm importanța cuvenită și Republicii Moldova, unde suntem datori, chiar și printr-o agenție în subordinea Guvernului, să asigurăm resursele pentru dezvoltarea macrosructurală astfel încât Republica Moldova să facă pași rapizi pentru a se alătura României în UE”, a adăugat mai spus deputatul PMP Marius Pașcan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.