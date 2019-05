PMP cere prelungirea programului de vot pentru românii din diaspora. Tomac: E clar că europarlamentarele și referendumul pe Justiție sunt teme de interes major pentru români (VIDEO)

PMP a solicitat prelungirea programului de vot pentru românii din diaspora, care sunt nevoiți să stea la cozi uriașe pentru a putea vota. Liderul partidului, Eugen Tomac, a trimis adrese atât Biroului Electoral Central, cât și Ministerului Afacerilor Externe.

”Ne confruntăm cu un fenomen pe care l-am mai avut și la alte alegeri: sunt cozi de sute de metri în fața secțiilor de votare din străinătate. Am solicitat Biroului Electoral Central să se reunescă de urgență și să prelungească programul de vot pentru românii care votează peste hotare până la ultimul cetățean care vrea să-și exercite dreptul de vot.

În UE sunt state care au avut două zile procesul elctoral tocmai pentru a le permite cetățenilor să-și exprime votul pentru Parlamentul European.

E clar că prezența celor 3,5 milioane de cetățeni români și interesul lor pentru europarlamentare și referendumul ce are drept obiectiv consolidarea statului de drept sunt teme de interes major pentru români”, a declarat Eugen Tomac.

