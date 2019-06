PMP a reacționat după ce Victor Ponta a declarat că Traian Băsescu și formațiunea fondată de el nu își doresc îndepărtarea Guvernului Dăncilă, și l-a catalogat pe fostul premier ca fiind „un mitoman patologic”, care a ținut „cu tot dinadinsul” să își confirme renumele de „Pinocchio”.



„Mitomanul patologic Victor Ponta a ţinut cu tot dinadinsul să-şi confirme renumele de „Pinocchio” prin declaraţiile mincinoase cum că Preşedintele Traian Băsescu şi PMP nu îşi doresc îndepărtarea Cabinetului Dăncilă, unul dintre cele mai incompetente guverne de după 1989. Prin astfel de afirmaţii, liderul ProRomânia dovedeşte că a fost infiltrat în opoziție pentru a încerca să distrugă șansele de promovare a moţiunii de cenzură.



Ponta este calul troian din interiorul Opoziţiei, foștii PSD-iști care l-au urmat în pe acesta în ProRomânia dorindu-și să ajungă să controleze Guvernul Dăncilă, pentru ca mai apoi să preia puterea în PSD. Victor Ponta este un personaj politic comparabil ca toxicitate cu Liviu Dragnea, fiind faţa cealaltă a monedei PSD”, a afirmat PMP, într-un comunicat de presă.



Totodată, formațiunea a scos în lumină că, în urmă cu doar câteva zile, Pro România a votat „cot la cot” cu PSD pentru instalarea lui Marcel Ciolacu în fruntea Camerei Deputaților.



„Ipocrizia lui Victor Ponta este cu atât mai mare cu cât, în urmă cu doar câteva zile, parlamentarii ProRomânia, în frunte cu fostul Premier Tudose, au votat cot la cot cu PSD-iştii instalarea lui Marcel Ciolacu în fruntea Camerei Deputaţilor. Pe de o parte, pe motiv că sângele apă nu se face. Pe de altă parte, ca rezultat al unui troc politic mizerabil în care Pinocchio şi-a obţinut propriul grup parlamentar deşi partidul său nici nu exista la momentul alegerilor parlamentare din 2016”, mai arată comunicatul.



Nu în ultimul rând, PMP consideră că, după alegerile europarlamentare de pe 26 mai, Guvernul Dăncilă nu mai are niciun fel de legitimitate pentru a continua să conducă România, astfel că trebuie să plece, fiind cel mai incompetent cabinet de după 1989.



„PMP consideră că, în urma alegerilor din 26 mai, Guvernul Dăncilă nu mai are niciun fel de legitimitate pentru a continua să conducă România. Parlamentarii Mişcării Populare vor vota in corpore şi la vedere moţiunea de cenzură pe care Opoziţia urmează să o prezinte. Cerem şi celorlalte partide care vor să se prezinte ca alternativă la PSD-ul lui Dăncilă să procedeze la fel. Victor Ponta şi ai săi să nu se mai prezinte drept fete mari şi să facă bine să voteze cu bilele la vedere în favoarea debarcării acestui Guvern incompetent.



Guvernul Dăncilă trebuie să plece nu doar pentru că este cel mai incompetent de după 1989, ci şi pentru că prezintă un pericol uriaş pentru stabilitatea economică şi socială a României. Disperaţi după rezultatul dezastruos de la europarlamentarele din 26 mai, PSD-iştii par a fi dispuşi să arunce cu pomeni electorale în stânga şi în dreapta pentru a-şi salva fotoliile, repetând isprava lui Tăriceanu şi Geoană din 2007 – 2008, când au fragilizat economia în faţa taifunului reprezentat de criza economică internaţională.



PMP solicită tuturor parlamentarilor Opoziţiei să lase la o parte orgoliile și interesele ascunse, să se mobilizeze exemplar şi să voteze cu bilele la vedere pentru demolarea acestui Executiv ticălos şi incompetent. Putem oferi României o guvernare mai bună şi mai responsabilă, care să organizeze corect alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, să susţină modificarea legislaţiei privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi care să pună ţara pe o traiectorie economică bună în perspectiva anului 2020”, conchide comunicatul.