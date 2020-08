PMP nu susține moțiunea de cenzură. Eugen Tomac: Nu vom gira această mascaradă (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, a avut duminică o întâlnire cu premierul Ludovic Orban pe tema moțiunii de cenzură. Europarlamentarul a declarat că Partidul Mișcarea Populară nu va susține moțiunea de cenzură.

Președintele PMP a afirmat că pentru partidul PMP moțiunea de cenzură nu constituie o prioritate această și nu vor ”gira această mascaradă”.

”Pentru noi nu constituie o prioritate această moțiune. Ne concentrăm pe alegerile locale. Nu vom gira această mascaradă inițiată de Ciolacu, Ponta și Tăriceanu. Nu cred că Ciolacu, Ponta și Tăriceanu au voturile necesare pentru a da guvernul jos. Cred că este un act sinucigaș pentru PSD să ducă până la capăt un asemenea demers”, a spus europarlamentarul.

