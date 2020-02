PMP nu vrea alegeri anticipate. Eugen Tomac: „Dacă o ținem într-un scandal continuu și în 2020, va fi o tragedie, nu pentru PNL, ci pentru România” (VIDEO)

PMP nu este de acord cu declanșarea alegerilor anticipate, a precizat Eugen Tomac, care a explicat, totuși, că formațiunea ar fi de acord cu organizarea scrutinului înainte de termen dacă ar exista un „consens” de ansamblu pe această temă. Altfel, spune el, „ne paște un an de criză”.

„Aici este problema. Pentru că am avut anul 2019 un an sacrificat, un an cu două rânduri de alegeri, în care nu s-au făcut proiecte nici pe infrastructură mare, nici pe construcții de spitale, nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi ne uităm cu maximă preocupare către o temă care se numește alegeri locale, alegeri generale. Dacă sacrificăm și 2020, practic România își va reveni cu foarte mari dificultăți după acești doi ani înghețați. De aceea spunem că este esențial să existe un consens. PMP nu se teme de alegeri anticipate. Noi am trecut prin două rânduri de alegeri anul trecut, avem 550.000 de români care au spus «da, opțiunea PMP o susținem», deci nu avem nicio emoție. Dacă nu există un consens și o ținem într-un scandal continuu și în 2020, și vor exista aceste tergiversări, și se va ține un guvern artificial în viață doar să gestioneze treburile publice, va fi o tragedie, nu pentru PNL, ci pentru România. Dacă nu avem un calendar foarte precis, ci doar încercări, practic ne paște un an de criză”, a declarat Eugen Tomac, joi, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.