CORONAVIRUS | PMP, vot în favoarea decretului prezidenţial privind prelungirea Stării de Urgenţă

În contextul pandemiei de coronavirus, președintele României, Klaus Iohannis, a emis pe 16 martie un decret prin care a instaurat Starea de Urgență pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile, însă șeful statului a anunțat încă de săptămâna trecută că starea de urgență va fi prelungită.

În acest context, PMP a transmis, într-un comunicat, că va vota în favoarea prelungirii Stării de Urgență.

Eugen Tomac, președintele PMP, a declarant că prelungirea acesteia este singura cale ”de a limita proporțiile dezastruli” și consideră că trebuie păstrate măsurile de distanțare socială și ordonanțele militare successive.

Partidul Mișcarea Populară propune Guvernului un set de măsuri

Partidul Mișcarea Populară cere Guvernului ca, simultan cu extinderea Stării de Urgență, să se repornească ramurile din economie care pot fi puse în mișcare.

”PMP susține că trebuie avută în vedere decizia UE privind suspendarea temporară a Pactului de Stabilitate şi de Creştere, ceea ce permite un deficit bugetar mai mare care poate fi folosit pentru derularea unor proiecte importante de infrastructură care nu sunt finanţabile prin fondurile structurale”, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Totodată, acesta propune testarea personalului medicat și personalului auxiliar din spitale săptămânal și comunicarea ”competentă și operativă” a informațiilor referitoare la evoluția Covid-19 în România.

Până când ar putea fi prelungită starea de urgență în România

Președintele Klaus Iohannis a declarant, pe 6 aprilie, că starea de urgență va fi prelungită pentru încă o lună, respectiv până la jumătatea lunii mai.

”Trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. Săptămâna acesta (06 - 10 aprilie, n.r.) elaborăm textul, iar la începutul săptămânii viitoare (13 - 16 aprilie, n.r.) voi emite un nou decret, prin care voi prelungi starea de urgență cu încă o lună.Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, a spus Klaus Iohannis.

Bilanțul persoanelor infectate în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, luni, că 6.633 de oameni au fost infectați cu noul coronavirus, dintre care 331 au murit.

Dintre persoanele diagnosticate cu noul coronavirus, cele mai multe cazuri sunt din județul Suceava, peste 1.700. Acest lucru a dus la intrarea în carantina a municipiului Suceava, dar și a 8 comune limitrofe.

De asemenea, și în localitatea Țăndărei din județul Ialomița au fost raportate mai multe cazuri de coronavirus. Astfel că, prin Ordonanța Militară numărul 7 a fost instituită și în această localitate carantina.

Momentan, 231 de pacienți sunt internați la ATI.

În prezent, 914 de persoane au fost declarate vindecate.

Bilanțul românilor din diaspora depistați cu Covid-19

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 703 de cetățeni români din diaspora au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus, respectiv 196 de români din Spania, 420 din Italia, 21 din Franța, 9 din Germania, 42 din Marea Britanie, 2 din Namibia, 2 în SUA, 2 în Austria, 2 în Belgia, 2 în Indonezia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia.

În acest context, de la începutul pandemiei de Covid-19 și până la acest moment, 47 de cetățeni români infectați cu COVID-19 au murit în afara țării, după cum urmează: 13 în Italia, 11 în Franța, 12 în Marea Britanie, 7 în Spania, 2 în Germania, unul în Belgia și unul în Suedia.

Numărul persoanelor infectate a depășit un milion la nivel global

Numărul persoanelor diagnosticate cu noul coronavirus la nivel mondial a depăsit un milion de cazuri.

Mai precis, peste 1.800.000 de persoane au fost testate pozitiv.

Numărul celor care s-au stins din viață a ajuns la peste 117.500 , iar peste 438 de mii s-au recuperat.