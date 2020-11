PMP prezintă Programul de guvernare. Eugen Tomac: Cred că a sosit momentul să facem un pas important spre găsirea unor soluţii eficiente care să ne permită să mergem înainte (VIDEO)

Liderul PMP, Eugen Tomac, a prezentat joi, 19 noiembrie, Programul de guvernare al partidului și măsurile pe care le consideră esențiale în următorii patru ani." Cred că a sosit momentul să facem un pas important spre găsirea unor soluţii eficiente care să ne permită să mergem înainte” a declarat Tomac, vorbind despre măsuri importante în Educaţie, Sănătate, dar şi reducerea numărului de parlamentari la 300.

PMP prezintă Programul de guvernare

”Cred că a sosit momentul să facem un pas important spre găsirea unor soluţii eficiente care să ne permită să mergem înainte. Noi ne ghidăm - şi programul nostru politic cu care mergem în Parlament se ghidează după sluganul – Mişcăm România înainte, dar nu vrem să lăsăm niciun român în urmă”, a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă.

Acesta a afirmat că, după alegeri, PMP va participa la negcierile privind viitoarea guvernare.

Tomac a prezentat apoi măsurile pe care partidul le consideră esenţiale în domenii importante cum sunt Educaţia, Sănătatea şi Administraţia.

Lirul PMP a făcut referire şi la transpunerea în legislaţie a referedumului pentru reducerea numărului de parlamentari.

De asemenea, Tomac a precizat că PMP ar vrea ca Avocatul Poporului să fie ales prin vot dirct, exact ca preşedintele ţării.

PMP prezintă Programul de guvernareŞi-a spart toate oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint foarte mulţi ani. Când un prieten l-a vizitat, a ÎNGHEŢAT





PMP vrea desființarea "Secției speciale"

De asemenea, Tomac a precizat că PMP ar vrea că Avocatul Poporului să fie ales prin vot direct, exact că președintele țării.



PMP dorește să desființeze "Secția specială".



"Am primit o scrisoare din partea domnului președinte Ciolacu prin care sunt invitat să susțin un pact pentru sănătate. PMP înțelege nevoia de a avea dialog cu toate partidele politice și vom fi deschiși spre orice dialog care are în centrul atenției sănătatea românilor. Îi amintesc însă domnului Ciolacu că noi din luna aprilie am propus un asemenea demers, iar, spre deosebire de toate celelalte partide, singurul partid politic în această țara care are și soluția pentru a scoate sistemul de sănătate din situația în care se află (este PMP-n.r.), prin legea sănătății pe care am propus-o și depus-o în Parlament.



Deci sperăm că orice discuție care se va lansă după 6 decembrie să aibă în centrul atenției aceste două obiective-legea sănătății propusă de PMP și obligația de a depolitiza toate numirile din sănătate. Sistemul de sănătate are nevoie de noi piloni pe care să se așeze, iar un spital trebuie să aibă statutul de fundație publică cu capital de stat, astfel încât orice spital să aibă libertatea și posibilitatea de a aplică direct la fonduri europene sau alte granturi, să nu depindă de un Consiliu județean, de o primărie și să aibă această libertate prin nouă identitate juridică, iar legea pe care noi o propunem asta prevede", a spus Tomac într-o conferința de presă, potrivit Ziare.com



El a adăugat că un director de spital nu mai trebuie numit de un factor politic, ci de corpul de medici, "de un corp de elită de experți care sunt pregătiți să evalueze cele mai bune proiecte care sunt propuse pentru cei care doresc să fie managerii unor entități spitalicești".