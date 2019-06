Delegaţia PMP, condusă de preşedintele Eugen Tomac, a venit cu mai multe propuneri la consultările de la Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis.

Mai exact, aceştia i-au cerut preşedintele să ţină cont şi de referendumului din 2009 când românii au votat pentru reducerea numărului parlamentarilor la 300.

"Susţinem acest demers în Parlament (nr. modificarea Constituţiei în sensul decis la referendum. Sperăm să se ţină cont şi de rezultatele referendumul din 2009, avem nevoie de un Parlament cu 300 de parlamentari", a declarat Eugen Tomac, la finalul consultărilor.

De asemenea, Eugen Tomac a subliniat că a venit cu o propunere de soluţie pentru rezolvarea problemei cozilor uriaşe de la votul din diaspora, cum a fost cazul la prezidenţialele din 2014 sau la europarlamentarele din 26 mai.

"Am informat Administraţia Prezidenţială că PMP cere vot în 2 zile pentru diaspora, am şi depus un proiect în Parlament în acest sens", a arătat preşedintele PMP.

Acesta a venit şi cu o propunere pentru preşedintele Klaus Iohannis pentru un viitor referendum în care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu existenţa pensiilor speciale pentru politicieni.

"Observăm că Guvernar PSD-ALDE nu a învăţat nimic din semnalul cetăţenilor din 26 mai şi am vazut în Parlament la votul lui Tăriceanu şi la Palatul Victoria unde am văzut un OUG criminal prin care se pregăteşte un nou furt din banii publici: pensii speciale pentru aleşii locali. Atunci când preşedintele va convoca referendumul să analizeze dacă nu ar fi bine să îi întrebăm şi pe români daca sunt de acord ca politicienii să aibă pensii speciale", a arătat Eugen Tomac.

Cât priveşte moţiunea de cenzură pe care o pregăteşte opoziţia, Eugen Tomac a arătat că PMP va vota schimbarea guvernului dar propune opoziţiei să vină în faţa românilor cu propuneri clare pentru funcţiile importante precum premier sau miniştrii la Justiţie, Externe, Educaţie sau Sănătate înainte de a merge mai departe cu demersul.

