Prezidențiabilul PMP susține că va fi votat de mulți membri USR-PLUS. Paleologu: Candidatura lui Barna este o mare greșeală. Dacă unii dintre ei n-ar fi fost atât de sectari, mă susțineau pe mine (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a declarat, în direct pe B1TV, că înscrierea lui Dan Barna în cursa către Cotroceni „este o mare greșeală pentru USR-PLUS”.



„Candidatura lui Dan Barna este o mare greșeală pentru USR-PLUS, o mare greșeală. Veți vedea pe 10 noiembrie. Nu vreau să comentez acum persoana lui Dan Barna. Vreau doar să spun prietenilor din USR-PLUS că este o mare greșeală”, a declarat Theodor Paleologu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Mai mult decât atât, prezidențiabilul PMP susține că mulți membri USR-PLUS vor vota pentru el la scrutinul din noiembrie, și nu pentru candidatul Alianței, și anume Dan Barna. Totodată, Theodor Paleologu a mărturisit că îl susține pe Nicușor Dan, care va participa din postura de independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, planificate pentru anul 2020.



„Venind la dvs, m-am întâlnit cu un membru PLUS, care mi-a spus că fără nicio ezitare votează cu mine. L-ați avut mai devreme pe Nicușor Dan în platou. Îl susțin, iar cei din USR, care își aduc aminte cum am adunat semnături cot-la-cot, fără îndoială vor vota pentru mine”, a adăugat Theodor Paleologu.



Întrebat ce propunere le-ar fi sugerat celor din USR-PLUS în ceea ce privește desemnarea prezidențiabilului, Theodor Paleologu, propunerea PMP pentru Cotroceni, a răspuns: „Nu e treaba mea să fac sugestii. Puteau să ne invite la discuții. Evident că dacă ar fi fost mai deschiși, dacă n-ar fi fost atât de sectari - unii dintre ei, nu toată lumea, ar fi susținut candidatura mea, care este mult mai substanțială. Nu e deloc nefiresc”.



În cadrul aceleiași emisiuni, Silviu Mănăstire l-a întrebat pe invitatul său, Theodor Paleologu, ce crede despre contractele derulate cu statul român de către Dan Barna.



„Nu e treaba mea să mă pronunț. Nu știu. Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de onestitatea lui Dan Barna. Eu spun un singur lucru. Eu, Toader Paleologu, nu am avut, nu am și nu voi avea contracte cu statul. Pentru că eu sunt un antreprenor pe bune. Sunt pe picioarele mele, nu primesc bani de la stat. Nu vreau recunoașterea statului pentru cursurile pe care le organizez. Nu vreau, nu mă interesează.



Dan Barna are o altă filosofie de viață, treaba lui. Foarte bine, n-am nimic de obiectat și nu am niciun motiv să pun la îndoială onestitatea lui. Chiar îl voi apăra dacă este necesar, e o chestiune de fairplay. Mi-aș dori să existe același fairplay și din partea lui Hodor, și din partea lui Caramitru, și a altor postaci din partea USR”, a afirmat Theodor Paleologu.

