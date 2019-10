PMP a decis, duminică, în ședința Consiliului Național, că va vota guvernul Orban, dacă vor fi repsectate mai multe condiții.

„Parlamentarii PMP vor vota pentru învestirea Guvernului Orban în următoarele condiții. În primul rând, cerem premierului desemnat să acorde o atenție sporită proiectelor mari de infrastructură. (...) De asemenea, vom condiționa votul nostru de solicitarea ca viitorul cabinet să pregătească și relația cu Comisia Europeană, dar și cu resurse de la bugetul de stat un amplu proiect de extindere a rețelei de gaze către cetățeni. (...) Anual, în România mor peste 60 de mii de români nevinovați. Vom condiționa votul să acorde atenție sporită reformei în sănătate. Avem obligația să luăm măsuri ferme pentru țara noastră. De asemenea, PMP are un proiect de lege prin care cerem să se implementeze o reformă privind transparența totală în administrație”, a anunțat liderul PMP, Eugen Tomac.

