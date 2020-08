PMP vrea să preia numele de PD-L. Traian Băsescu: Vor fi negocieri cu PNL. Democrat-liberalii au câștigat de două ori Președinția și de trei ori Primăria Capitalei (VIDEO)

Traian Băsescu a anunțat că PMP va negocia cu PNL pentru a prelua numele de PD-L. El speră că va fi posibil ca formațiunea să poarte încă de la alegerile generale din 2020 denumirea partidului care a câștigat de două ori Președinția României și de trei ori Primăria Capitalei.

