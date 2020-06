PNL a depus, luni, la Parlament, cererea de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului. În documentul depus de liderii liberali din Senat și Camera Deputaților, Daniel Fenechiu și Florin Roman, PNL în reproșează lui Weber că a depășit atribuțiile legale pe care le are, ceea ce a avut consecințe asupra funcționării sistemului sanitar în timpul pandemiei de coronavirus.

”Analizând acțiunile doamnei Renate Weber, în calitatea sa de Avocat al Poporului, constatăm:

- declanșarea mecanismului național privind prevenirea torturii (MPN) cu privire la unitățile sanitare care tratează pacienți COVID 19, sub aspectul monitorizării acestora fără un temei concret, constând în existența unor sesizări care să creeze suspiciuni rezonabile privind existența unor acte sau fapte ce pot fi asimilate torturii. În fapt, mecanismul de monitorizare a fost instituit fără a se comunica unităților sanitare actul administrativ care a stat la baza declanșării procedurii de monitorizare. (...)

- existența unui grav conflict de interese generat de acțiunea Avocatului Poporului în sprijinul blocării intrării în vigoare a Legii pentru modificarea Codului Fiscal, adoptată de Parlamentul României, la data de 17 iunie 2020, prin care pensiile „speciale” sunt impozitate drastic, eliminând astfel discrepanțele care au generat revolta poporului român în privința inechității sistemului public de pensii”, se arată în solicitarea liberalilor.

Întrebat dacă vor exista voturile necesare în plen pentru revocarea Renatei Weber, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține acest demers, liderul deputaților PNL, Florin Roman a răspuns: ”Am observat că PSD sau o parte din PSD face scut în jurul doamnei Renate Weber. Eu cred că acea parte din PSD va trebui să explice în zilele viitoare - mai ales că se apropie două campanii electorale, cea de la locale și cea de la parlamentare – cum se face că cinci milioane de români care au muncit 30-40 de ani și primesc o pensie pe contributivitate nu sunt discriminați, iar specialii doamnei Renate Weber și ai PSD sunt bine-mersi și nu are nimeni voie să-i deranjeze nici măcar cu o singură floare”

De asemenea, întrebat dacă parlamentarii altor partide vor susține acest demers, Florin Roman a precizat: ”Am început deja discuțiile mai mulți colegi. Și de la PSD nu toată lumea e lămurită că trebuie să facă scut în jurul Renatei Weber”.

Premierul Ludovic Orban a anunțat, recent, că va cere grupurilor parlamentare ale PNL să „investigheze posibilitatea de a demite Avocatul Poporului”, care „nu mai este de ceva vreme avocatul poporului”. Anunțul șefului Guvernului a venit la scurt timp după ce Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională legea privind impozitarea pensiilor speciale.

„Avocatul Poporului nu mai este de ceva vreme avocatul poporului. Renate Weber s-a comportat ca avocatul celor care au încălcat legea în perioada epidemiei și au pus în pericol sănătatea oamenilor prin nerespectarea regulilor. Renate Weber s-a arătat a fi avocatul PSD-ului. Acum se arată a fi avocatul celor cu pensii speciale mari de peste 7.000 RON. (…) Se arată a fi apărătorul celor care au pensii anormal de mari, celor care au abuzat legislația pensiilor și și-au umflat pensiile cu pompa. Aceasta este Renate Weber. Îmi pare rău că Avocatul Poporului se comportă în acest fel. (...) Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL să investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber, care nu se comportă ca Avocat al Poporului, pentru a numi în sfârşit un Avocat al Poporului care într-adevăr să acţioneze în conformitate cu Constituţia şi în interesul cetăţenilor români”, a spus Ludovic Orban.

