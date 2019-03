PNL a prezentat lista candidaților la europarlamentare. Ludovic Orban: Ne asumăm răspunderea de a repara prestigiul țării afectat de cei de la guvernare (VIDEO)

PNL a prezentat, joi, lista candidaților la alegerile europarlamentare din luna mai. Lista este deschisă de Rareș Bogdan.

”Bătălia care urmează nu va fi ușoară. Din păcate, cei care azi guevrnează își bat joc de România de doi ani. Deși au primit voturile pentru a pune în practică promisiuni electorale folosesc puterea politică parcă pentru a distruge România, de a scoase România din rândul lumii civlizate.

PNL e cel mai apreciat și respectat partid la nivel european. PNL e formațiunea care a arătat până azi că are capacitatea de a apăra interesele românilor la nivelul Parlamentului European, la nivelul instituțiilor europene. PNL e parte a celei mai puternice familii politice la nivel european, PPE.

PNL, în această campanie, își asumă răspunderea de a repara prestigiul țării afectat de cei de la guvernare. Avem cea mai puternică listă. Avem oameni care în viața lor au făcut lucruri palpabile pentru cetățeni”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Iată, mai jos, primii 12 candidați de pe lista PNL:

Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Bușoi

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Țurcanu

