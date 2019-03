Biroul Executiv al PNL a aprobat semnarea unei alianțe cu PACT, înainte de alegeri, a anunțat prședintele PNL, Ludovic Orban.

"Am purtat discuțiile cu viitorii noștri parteneri și astăzi am prezentat în Biroul Executiv rezultatele negocierilor purtate. Am luat decizia să demarăm procedurile de integrare a PACT, condus de Sebastian Burduja, în PNL", a spus Orban.

La rândul său, Burduja a mențional că PNL și PACT au valori comune, iar acest lcuru îi dă credința că alianța va fi un succes.

”Am pus bazele a ceea ce noi considerăm că este cea mai importantă mișcare între două forțe politice. Suntem două forțe politice complementare și cu valori comune”,a spus Burduja.

