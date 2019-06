PNL, anunț important pentru Mugur Isărescu. Orban: Liberalii îl susțin în funcția de guvernator (VIDEO)

PNL îl susține pe Mugur Isărescu la un nou mandat de șef al BNR, anunță, marți, Ludovic Orban.

”În ceea ce privește BNR, Biroul Executiv Național a decis în unanimitate susținerea pentru funcția de guvernator a domnului Mugur Isărescu. De asemenea, am dat termen până joi colegilor mei să-și depună candidaturile pentru funcțiile de conducere în cadrul BNR care revin PNL.”, a spus Ludovic Orban, după ședința în care s-a ales noul președinte PNL Buurești.

Și coaliția de guvernare PSD-ALDE a anunțat că-l va susține pe Isărescu la un nou mandat la Banca Națională a României.

