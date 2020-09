PNL anunță că se delimitează de primarul din Sângeorz-Băi care și-a umilit fiica: Nu mai este membru PNL şi nu candidează la primărie din partea partidului

PNL se delimitează de primarul din Sângeorz-Băi, Traian Ogâdău, care și-a umilit fiica, punând-o să stea în genunchi dezbrăcată și să jure că nu mai este obraznică, în timp el filma întreaga scenă. Într-un comunicat de presă transmis, joi, de PNL, liberalii anunță că Ogâdău nu mai este membru al partidului.

Reacția PNL în cazul primarului din Sângeorz-Băi care și-a filmat fiica stând dezbrăcată, în genunchi, în timp ce el o ceartă

”Ca urmare a înregistrării apărute în spaţiul public, cu primarul din Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, PNL Bistriţa-Năsăud precizează că acesta nu mai este membru PNL şi nu candidează la primărie din partea Partidului Naţional Liberal.

Ne delimităm categoric de acest tip de comportament şi condamnăm ferm orice act de violenţă împotriva copiilor, indiferent de agresor. Orice gest reprobabil la adresa minorilor trebuie cercetat şi pedepsit.

Partidul Naţional Liberal nu va accepta niciodată să fie asociat cu violenţa de orice tip, cu atât mai puţin cu cea îndreptată împotriva minorilor, în familie sau în afara ei. Suntem partidul care susţine înăsprirea pedepselor împotriva agresorilor și împotriva actelor de violenţă verbală şi fizică”, se arată în comunicatul citat.

Protecția Copilului a intervenit în acest caz

Între timp, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a intervenit în acest caz și a solicitat sesizarea organelor de cercetare penală. De asemenea, Poliţia s-a autosesizat.

”ANDPDCA a solicitat DGASPC Bistriţa Năsăud sesizarea organelor de cercetare penală în vederea verificării existenţei elementelor constitutive ale unei infracţiuni. ANDPDCA a solicitat verificarea situaţiei minorei în familie şi a nevoilor de sprijin şi asistenţă”, anunţă instituţia.

În filmarea care s-a răspânndit rapid în mediul online, fata primarului din Sârgeorz-Băi stă așezată în geunchi, cu fața la dulap și repetă printre suspine cuvintele pe care tatăl său i le spune: ”Nu mai sunt obraznică și nu mai supăr pe mama și pe tata”, ”O să fac exerciții și o să învăț”, ”Ce-am făcut astăzi a fost ieșit din comun”, ”Nu mai sunt fițoasă”, ”Nu mai sunt figurantă” sau ”Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta”.

Reacția incredibilă a primarului: Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o

În ciuda acestor scene incredibile, primarul susține că este vorba despre o problemă de familie și că fiecare are dreptul să își disciplineze copiii așa cum dorește.

‘’Am fost astă iarnă la schii cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieşită din duş, dezbrăcată şi cu părul ud, şi am pus-o la colţ, la perete, şi am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut şi nu ştiu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari şi de şmecheri, mai bine câte-o lecţie dinasta’’, a spus Traian Ogâgău, potrivit stiridebistrita.ro.

De altfel, edilul nu consideră grav tratamentul pe care ăl aplică în cazul fiicei sale, ci faptul că imaginile au devenit publice. Mai mult, Traian Ogâgău a scris pe Facebook că cei de la PSD folosesc înregistrarea în campania electorală, semn că este mai îngrijorat de campanie decât de umilințele la care și-a spus fiica.