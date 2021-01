PNL ar putea iniția reforma CNA. Consiliul a fost aspru criticat în ultimii ani pentru că a închis ochii la diverse derapaje din media

Președintele Klaus Iohannis vorbea în luna octombrie despre nevoia de a se găsi o altă formulă pentru Consiliul Național al Audiovizualului și, acum că în Parlament s-a format o nouă majoritate, liberalii ar putea demara o inițiativă pentru reformarea CNA. În ultimii ani, instituția și-a atras numeroase critici fie pentru că a închis ochii, fie pentru că nu a sancționat pe măsură diverse derapaje grave ale unor televiziuni apropiate de PSD, potrivit Epoch Times.

Într-un interviu pentru publicația citată, deputatul PNL Alexandru Kocsis preciza că liberalii ar putea demara o inițiativă pentru reformarea CNA. Demnitarul a menționat că nu este exclus ca în curând să existe o comisie în acest sens.

Liberalul a fost întrebat dacă are de gând să demareze un proiect legislativ pentru reformarea CNA, în condițiile în care a fost membru al Consiliului și s-a izbit de diversele sale probleme.

„Bazele acestei instituţii au fost puse în anii '90. CNA-ul astăzi să ştiţi că nu e foarte diferit de CNA-ul ale cărei baze au fost puse în 1992 şi vă daţi seama că o instituţie ale cărei baze şi structură au fost stabilite în anii '90 e uzată moral. O reformă trebuie să cuprindă mai multe componente: consiliul, acei 11 membri, instituia în sine ca structură, cum funcţionează instituţia şi, finalmente, legislaţia audiovizualului după care această instituţie judecă şi sancţionează abaterile. Totul trebuie adus în zilele noastre pentru că tehnologia nu stă pe loc, inclusiv în audiovizual au fost multe schimbări şi statul trebuie să ţină pasul atât insituţional cât şi legislativ.

Eu cu siguranţă voi avea iniţiativă în acest sens pentru că sunt multe lucruri care pot fi îmbunătăţite la nivelul acestei instituţii dar în acelaşi timp cred că o reformă a CNA-ului serioasă trebuie să cuprindă consiliul, instituţia în sine, legislaţia şi asta nu cred că ar trebui să fie o iniţiativă a unui singur parlamentar ci ar trebui să fie un demers serios, cu dezbatere publică, unul consistent, chiar dacă va fi de mai lungă durată dar când facem o reformă de asemenea anvergură, să fie una bună, legea să nu mai lase loc de interpretare", a declarat Kocsis, prezent la interviurile Epoch Times alături de Dorina Rusu, membră CNA.

Întrebat dacă există în plan înfiinţarea unei comisii parlamentare care să se ocupe de reformarea CNA şi când ar urma să apară aceasta, Kocsis a declarat că a discutat acest lucru în cadrul PNL.

„Am discutat în cadrul PNL inclusiv cu preşedintele partidului şi i-am spus că este nevoie de o comisie parlamentară pentru o reformă de o asemenea amploare. Încă nu s-a luat o decizie dar eu cred că este nevoie de o comisie parlamentară, să nu fie un demers individual al unui deputat ci un demers care să includă toate forţele politice din Parlament, societate civilă, reprezentanţi ai CNA şi ce va ieşi să fie ceva consistent.(...) Am discutat despre oportunitatea unei astfel de comisii şi în cadrul PNL este văzută cu foarte multă deschidere această iniţiativă, trebuie să ne consultăm şi cu partenerii de coaliţie”, a spus Alexandru Kocsis.

Unele dintre schimbările propuse de Alexandru Kocsis ar fi ca fiecare abatere să fie judecată separat. În prezent, mai multe derapaje sunt puse în același raport de monitorizare, fiind penalizate cu o singură sancțiune. Având în vedere că televiziunile sunt obligate să facă publice sancțiunile CNA, spune deputatul PNL, dacă un post ar afișa în programele sale că a fost amendat de multe ori, telespectatorii ar înțelege că nu este credibil și s-ar reorienta spre altă sursă de infomare.

„Eu cât timp am fost la CNA am spus de mai multe ori că aş vrea să amendăm fiecare emisiune în parte şi pentru fiecare abatere să dăm o sancţiune în sine. Eu eram adeptul sancţiunilor mici şi dese, nu a unora mari care la un moment dat să creeze o anumită emoţie în public. Eu văd rolul sancţiunilor pe care le dă CNA-ul ca unul de informare că acel radiodifuzor în mod repetat greşeşte şi încalcă aceste articole de lege", a adăugat Alexandru Kocsis.

O altă idee propusă de el se referă la schimbarea mecanismului de numire a membrilor CNA, astfel încât să fie alte criterii de selecţie, ca de exemplu, cei aleşi să nu fie membri de partid. Liberalul s-a arătat de părere că ar putea fi luat în discuție numărul de membri ai CNA. Spre exemplu, deși Polonia are o populație aproape dublă, CNA polonez are doar doi membri. În schimb, România are 11, aceştia având statut de demnitari, cu salarizarea şi beneficiile aferente.