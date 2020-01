PNL ar putea propune candidați din afara partidului la alegerile locale: „După modelul Rareș Bogdan la europarlamentare” (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan a subliniat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că PNL are variante de candidați pentru fiecare sector din București și că nu exclude nici posibilitatea de a propune „oameni din afara partidului”.

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, în direct pe B1 TV, dacă PNL are variante pentru Capitală, Rareș Bogdan a răspuns: „Avem. Vom prezenta candidați în fiecare sector, ca lucrurile să fie extrem de clare. Poate aducem și oameni din afara partidului, după modelul Rareș Bogdan la europarlamentare. De ce nu putem opta pentru aceleași modele și la alegerile locale, inclusiv în București? E ferecat (n.r. - PNL) pentru pesediști, nu pentru oameni serioși”.

Referitor la posibilitatea de a candida el însuși pentru Primăria Capitalei, Rareș Bogdan a răspuns că „este europarlamentar și este un lider al partidului, care va susține toți candidații din țară. Și la Iași va merge să-l susțină pe Costel Alexe. La Cluj nu e cazul. La Cluj mă duc, eventual, să beau cu Emil o cafea”.

„La Oradea, Ilie Bolojan va câștiga en-fafare. La Arad, alesul filialei susținut de Ghiță Falcă va câștiga. La Alba Iulia, suntem imbatabili, Ion Dumitrel pentru consiliul județean, iar la primărie vom câștiga. La Cluj, Emil Boc candidează și dacă e singur. Cu PNL în spate ia 75%. La Sinaia câștigăm, la Ploiești câștigăm. La Suceava câștigăm. La Piatra Neamț câștigăm. La Blaj câștigăm”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să primească oameni din Pro România în partid, el a răspuns: „Vă spun ceva, ca să fie lucrurile clare. Avem un om pe care orice partid din România și l-ar fi dorit. N-a fost niciodată în PSD și a intrat în PNL. Eram plecat în Statele Unite. Aș fi votat cu două mâini și cu toate degetele de la mâini intrarea lui în partid. Acel om este președintele Asociației rectorilor universităților francofone din întreaga lume, este rector universitar la nivel local și se numește Sorin Cîmpeanu. Un mare intelectual, un intelectual de forță. Astfel de oameni au ce căuta în PNL. Alții nu prea au ce căuta”.

