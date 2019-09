PNL București cere demisia viceprimarului Capitalei. Aurelian Bădulescu avusese anterior un derapaj verbal grav la adresa bucureștenilor care aleg transportul alternativ

PNL București a protestat vineri față de „atitudinea ostilă” a viceprimarului Aurelian Bădulescu la adresa bucureștenilor care aleg transportul alternativ. Câteva zeci de liberali, pe biciclete și trotinete, i-au cerut edilului demisia.



„Acest protest spontan l-am iniţiat ca răspuns la ceea ce aş numi 'un limbaj grobian, incalificabil al viceprimarului Capitalei la adresa celor care folosesc mijloace alternative de transport - biciclete, trotinete. Ceea ce a spus este suburban, incalificabil pentru noi, PNL, şi cerem să îşi dea demisia.



E o declaraţie jignitoare la adresa celor care folosesc biciclete, se deplasează pentru a-şi acoperi nevoile de serviciu, pentru a-şi duce copiii la şcoală, pentru a face sport, pentru a trăi sănătos. Viceprimarul dă dovadă că nu înţelege aceste lucruri şi cred că nu mai e cazul să rămână în funcţie şi să ne reprezinte pe noi, bucureştenii civilizaţi, care folosim bicicleta, trotineta", a declarat Violeta Alexandru.



Protestul PNL București are loc în contextul în care Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a avut, marți, un derapaj verbal grav. Acesta a declarat în direct, la postul radio București FM, că nu vrea să meargă cu bicicleta fiindcă nu vrea să facă ”bătături la c... și să pută”.



„Eu nu vreau sa merg cu bicicleta, că nu vreau să fac bătături la c...! N-am hemoroizi, că io-s din ăla de la țară și nu fac de astea, am mâncat sănătos. Nu vreau să fac bătături la c...r și să put! Eu sunt curat, sunt crescut la țară”, declara Bădulescu, potrivit HotNews.ro.