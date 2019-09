PNL București o dă în judecată pe Gabriela Firea. Violeta Alexandru: 'Doamna primar general se comportă ca și cum bugetul public este compus din banii domniei sale' (VIDEO)

Liderul PNL București, Violeta Alexandru, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că organizația din Capitală a PNL o va acționa în instanță pe Gabriela Firea.

Liberalii bucureșteni susțin că membrilor PNL din Consiliul General al Municipiului București li se ascund informații relevante în baza cărora ar putea să-și exercite în mod corespunzător mandatul.

”În ceea ceprivește modul în care se adoptă hotărârile de consiliu în Consiliul General al Municipiului București, doamna primar general, cea care inițiază cele mai multe dintre proiectele de hotărâri de consiliu, tinde să folosească abuziv puterea pe care o deține, trecând, pentru că deține majoritatea, proiecte de hotărâri nepregătite, lipsite de informații detaliate, relevante, cu privire la modul în care investește banii publici, neparcurgând procedura reglementată de lege privind transparența decizională și, ca atare, nepermițând grupurilor interesate din societate să studieze actele normative care le influențează viața, să facă propuneri, să critice, să vină cu soluții.

Analiza noastră privind modul în care se adoptă proiectele de hotărâri în Consiliu ne arată că ele nu sunt pregătite, dar, în același timp, că există o tendință de a ascunde decidenților, în acest caz consilierilor PNL, informații relevante pentru a-și putea exercita corespunzător mandatul. Ne referim la informații tehnice, la informații detaliate privind modul în care propune să se investească banii publici. Analiza noastră ne arată că doamna primar general se comportă ca și cum bugetul public este compus din banii domniei sale pe care decidă să-i cheltuiască după bunul plac”, a anunțat Violeta Alexandru.

