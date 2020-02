PNL București a decis în unanimitate să suțină candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei, a afirmat Violeta Alexandru, liderul filialei, care crede că această decizie poate „să scoată Bucureștiul din falimentul în care se află, și care să aducă dezvoltarea și gradul de civilizație la care bucureștenii au tot dreptul”.

„Decizia luată în unanimitate a fost aceea de a susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. În temeiul acestei decizii luate în unanimitate, mâine, în cadrul Biroului Executiv al PNL, voi propune conducerii partidului să aprobe această propunere privind susținerea de la vârful partidului pentru candidatura lui Nicușor Dan din partea PNL pentru Primăria Capitalei. Trebuie să vă spun că tocmai am încheiat, zilele acestea, cercetările sociologice făcute la nivelul sectoarelor și municipiului București. Văzând șansele colegilor mei din PNL, am avut o discuție internă legată de opțiunile pe care le avem. Am convingerea că parte dintre cei pe care i-am analizat în aceste sondaje ar fi fost candidați foarte buni.

Cu toate acestea, avem datoria să maximizăm șansele pe care le avem pentru obținerea unui scor bun la nivelul Capitalei, pentru PNL, dar mai ales pentru bucureșteni, așa încât decizia pe care am luat-o a fost să susținem candidatura lui Nicușor Dan, pentru că această candidatură oferă garanția că vom avea rezultatul dorit la Primăria Muncipiului București, și anume înfrângerea Gabrielei Firea, respectiv coagularea unei echipe profesioniste la nivelul Primăriei Capitalei, care să scoată Bucureștiul din falimentul în care se află, și care să aducă dezvoltarea și gradul de civilizație la care bucureștenii au tot dreptul să aspire”, a declarat Violeta Alexandru, joi seară, într-o conferință de presă.

Alături de ministrul interimar al Muncii și, totodată, șefa PNL București, Nicușor Dan a explicat că, „dincolo de acest vot”, el și reprezentanții filialei liberale au avut „o discuție aplicată pe problemele Bucureștiului”.

„Țin să mulțumesc Biroului Politic București al PNL pentru susținere. Sper ca această susținere să fie confirmată mâine de Biroul Executiv al PNL. Am avut o discuție, dincolo de acest vot, aplicată pe problemele Bucureștiului. După cum știți, suntem la capătul unei guvernări la nivel local catastrofale. Suntem, practic, în incapacitate de plată. Vorbesc de Primăria Municipiului București. Am avut cartiere întregi care n-au avut căldură în această iarnă. Noroc că am avut o iarnă blândă. Traficul este, din an în an, mai aglomerat. Suntem pe locul 4 în Europa, asta în condițiile în care suntem în așa-zisă competiție cu Moscova, Istanbulul și orașe mult mai mari. Poluarea este la cote alarmante. Pentru fiecare din aceste probleme, trebuie să ne armonizăm soluțiile. O să avem o astfel de discuție în săptămânile care urmează”, a afirmat Nicușor Dan.