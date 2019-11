Explozie de bucurie la sediul PNL, după victoria lui Klaus Iohannis (VIDEO)

Rezultatele exit-poll care au anunțat o victorie detașată a lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale au fost întâmpinate de o explozie de bucurie la sediul PNL.

La final, Iohannis a ținut să le mulțumească românilor pentru votul lor, care îi asigură un nou mandat la Cotroceni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.