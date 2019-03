Primul clip de campanie lansat de PNL cu Rareș Bogdan în prim-plan: ''Credeți-mă, noi vom câștiga. Ei vor pierde. E timpul României!'' (VIDEO)

PNL și-a desemnat candidații pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan fiind primul pe listă.

De altfel, în clipul de campanie al liberalilor, acesta face și un bilanț sumbru al Guvernării PSD-ALDE:

”PSD a reușit performanța de a da 1,7 miliarde de euro către pensii speciale, pensii pentru care nu s-au plătit contribuții sociale

1,4 miliarde lipsesc din bugetul de pensii

cartofii au crescut de la 1,5 lei, la 3 lei

un pachet de unt e 9 lei

Au făcut varză economia și acum încearcă să ne mintă cu aprozar. La coadă la aprozar, la coadă la pâine, la coadă la carne, la cartele, acolo vrea să-i ducă pe români Liviu Dragnea

PSD-ALDE, susținuți de UDRM, nu vor bani eruopeni, cum a luat Alba, Oradea, Cluj, Suceava, Timișoara, că la bani europeni trebuie să respecți două reguli: să existe competiție corectă, nu pentru clienți politici, și să nu fie bani furați”

”Credeți-mă, noi vom câștiga. Ei vor pierde! E timpul României!”, mai susține candidatul PNL la alegerile europarlamentare.

