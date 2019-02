PNL critică dur TAXA PE LĂCOMIE. Orban: OUG 114 riscă să provoace o apocalipsă economică (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban atrage atenția că efectele OUG 114 sunt catastrofale.

Multe bănci ar putea pleca din România ca urmare a implementării Ordonanței de Urgență 114 (Taxa pe lăcomie), avertizează el.

"Orice decizie luată de băncile din România va avea consecințe extrem de negative asupra fiecărui cetățean român.

Trebuie să ieșim din retorica populitstă, care este folosită de PSD-ALDE, care au transformat sistemul financiar-bancar într-un inamic public, într-un mod artificial.

OUG 114 riscă să provoace o apocalipsă economică. Efectele catastrofale vor fi simțite de fiecare român.

Rata pe care o plătește la bancă fiecare român există riscul să crească. Nicio bancă nu-și poate permite să funcționeze pe pierdere, iar în urma acestei OUG aproape nicio bancă nu rămâne pe profit”, a spus Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.