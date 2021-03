PNL Dâmboviţa îl susţine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat la șefia partidului: Realegerea sa e garanţia stabilităţii

Conducerea PNL Dâmbovița a votat în unanimitate ca filiala să-l susțină pe Ludovic Orban pentru un nou mandat la șefia partidului. Un motiv invocat ține de „garanția stabilității în interiorul” formațiunii, dat fiind că aceasta face parte din coaliția de guvernare într-un moment deloc ușor.

„Membrii Biroului Politic Județean al PNL Dâmbovița, întruniți în ședință în data de 24 martie, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să susțină candidatura lui Ludovic Orban pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal, care va avea loc în cursul acestui an.

Membrii Biroului Politic Județean al PNL Dâmbovița consideră că realegerea lui Ludovic Orban în funcția de Președinte al Partidului Național

Liberal reprezintă garanția stabilității în interiorul partidului, un reper important, mai ales în condițiile în care Partidul Național Liberal face parte din coaliția aflată la guvernare, într-un context deloc ușor”, se arată într-o postare pe Facebook.

În ultima vreme, mai multe filiale și-au anunțat public susținerea pentru Orban.

Ludovic Orban ia în calcul candidatura la prezidențiale dacă va câștiga un nou mandat la șefia PNL

Marți, Orban a declarat că este conștient că, odată înscris în cursa pentru un nou mandat de președinte al liberalilor, trebuie să ia în calcul și o candidatură pentru Cotroceni, la alegerile din 2024.

Miercuri, acesta și-a nuanțat afirmațiile: „Mi s-a pus o întrebare într-o emisiune și am dat răspunsul la această întrebare, că în momentul în care mi-am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal există și această posibilitate, pe care o tratez cu seriozitate. Partidul Național Liberal, sub conducerea mea, va lua cea mai bună decizie privind candidatul la funcția de Președinte al României, astfel încât să avem șansa să câștigăm, dar avem un Președinte al României, care a fost susținut ca și candidat la Președinția României tot de Partidul Național Liberal. Suntem în parteneriat cu Președintele României. Când o să vină timpul alegerilor prezidențiale, vom discuta despre candidatul la alegerile prezidențiale”.

Anul acesta are loc congresul pentru alegerea conducerii PNL.